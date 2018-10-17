Врачи ожидают поступления еще около 50 человек после взрыва в техникуме в Керчи, 18 уже находятся в больнице.

Врачи ожидают поступления еще около 50 человек после взрыва в техникуме в Керчи, 18 уже находятся в больнице.Как передает ТАСС, об этом рассказали в приемном отделении клинической больницы № 1 Керчи.Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в одном из колледжей в Керчи на месте погибли десять человек. Туда экстренно выехали пять бригад скорой из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.На месте трагедии работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета, полиции. Разворачивается оперативный штаб министерства здравоохранения Россия.Одной из версий происшедшего является взрыв бытового газа в столовой учебного заведения.В пресс-службе Крымгазсети агентству "Крыминформ" сообщили, что колледж не был подключен к центральной системе газоснабжения, однако там предположили, что у учебного заведения могли быть свои запасы газа в баллонах.Вместе с тем очевидцы рассказали о том, что в окно кинули бутылку, после чего прогремел взрыв.