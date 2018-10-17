Поступают все новые подробности страшного происшествия в крымском политехническом колледже. Про теракт в Керчи рассказала директор учебного заведения Ольга Гребенникова.

Поступают все новые подробности страшного происшествия в крымском политехническом колледже. Про теракт в Керчи рассказала директор учебного заведения Ольга Гребенникова.В Сети появилось видео, на котором руководитель колледжакомментирует трагедию. Голос женщины срывается на рыдания из-за теракта в Керчи."Трупов детей полно – настоящий теракт. Ворвалисьчерез пять минут после того, как я уехала... ворвались с какими-то взрывнымипакетами, потом с автоматами. Не знаю, с чем… По второму этажу открывали всекабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался на глаза", -рассказала директор колледжа. Ужасными деталями о ЧП в Керчи поделился исвидетель теракта.Один из студентов колледжа рассказал о стрелке сружьем. "Я ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло.Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем ирасстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит", -цитирует юношу Telegram-канал Lshort.По его словам, через десять минут приехали полицейскиес автоматами. О том, что произошло со стрелком, студент не знает. "Когдасиловики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре,где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены былиобугленными", – добавил свидетель.Напомним,как сообщает Крымский республиканский центр медицины катастроф, в ЧП погиблидесять человек. По меньшей мере 50 получили травмы – многие находятся в тяжеломсостоянии. Предварительной версией назвали взрыв газовогобаллона. Позже выяснилось, что здание не было газифицировано, и случившееся охарактеризоваликак теракт.