Поступают все новые подробности страшного происшествия в крымском политехническом колледже. Про теракт в Керчи рассказала директор учебного заведения Ольга Гребенникова.
Поступают все новые подробности страшного происшествия в крымском политехническом колледже. Про теракт в Керчи рассказала директор учебного заведения Ольга Гребенникова.
В Сети появилось видео, на котором руководитель колледжа
комментирует трагедию. Голос женщины срывается на рыдания из-за теракта в Керчи.
"Трупов детей полно – настоящий теракт. Ворвались
через пять минут после того, как я уехала... ворвались с какими-то взрывными
пакетами, потом с автоматами. Не знаю, с чем… По второму этажу открывали все
кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался на глаза", -
рассказала директор колледжа. Ужасными деталями о ЧП в Керчи поделился и
свидетель теракта.
Один из студентов колледжа рассказал о стрелке с
ружьем. "Я ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло.
Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и
расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит", -
цитирует юношу Telegram-канал Lshort.
По его словам, через десять минут приехали полицейские
с автоматами. О том, что произошло со стрелком, студент не знает. "Когда
силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре,
где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были
обугленными", – добавил свидетель.
Напомним,
как сообщает Крымский республиканский центр медицины катастроф, в ЧП погибли
десять человек. По меньшей мере 50 получили травмы – многие находятся в тяжелом
состоянии. Предварительной версией назвали взрыв газового
баллона. Позже выяснилось, что здание не было газифицировано, и случившееся охарактеризовали
как теракт.