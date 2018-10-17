Переобучение работников на базе крупнейших отечественных вузов и продвинутых компаний позволит ежегодно сохранять для цифровой экономики страны 100 тысяч специалистов ежегодно. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

Переобучениеработников на базе крупнейших отечественных вузов и продвинутыхкомпаний позволит ежегодно сохранять для цифровой экономики страны 100тысяч специалистов ежегодно. Об этом заявил вице-спикер СоветаФедерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.По его словам, вместе с выпуском молодых специалистовв учебных заведениях, нельзя забывать и о переподготовке специалистовиз других профессий, а также о повышении квалификации IT-кадров. "Этоодин из важных параметров развития кадрового потенциала страны", -сказал единоросс.Турчакподчеркнул, что указанные меры позволят сохранить для цифровизации 100тысяч специалистов ежегодно до 2024 года. Он отметил, что реализацияидеи "Умная страна" предполагает активность людей всех возрастов, чтоособенно актуально в связи с продлением активной рабочей карьерыграждан."Неменее важно определить, что еще нужно делать в сфере развития кадровогопотенциала цифровой экономики в регионах, чтобы она развиваласьсистемно и в каждом субъекте России", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".В настоящий момент в рамках возглавляемого Турчаком Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде разрабатывается инструмент оценки человеческого капитала в регионах.Важностьразвития кадрового потенциала в России отмечал и премьер-министр,председатель "ЕР" Дмитрий Медведев. Он призвал увеличить с 48 до 120 тысячколичество специалистов в этой сфере, которых будут готовитьотечественные вузы. Поддержку получат юные программисты и математики.Напомним, ранее Андрей Турчак заявил о необходимости разработки регионами собственных программ по развитию цифровойэкономики с учетом местной специфики. В дорожных картах должны быть предусмотрены меры по стимулированиютехнологического предпринимательства, по поддержке и защите интересовроссийских компаний, которые занимаются разработками конкурентногопрограммного обеспечения. Кроме того, подчеркнул единоросс, программы должны включать мероприятия по развитию человеческого капитала иряд других направлений, но при этом с обязательным учетом местныхособенностей.Цифровая экономика, уверен законодатель, даст толчок в развитии сельского хозяйства, технология блокчейн создаст новые перспективы в финансовой отрасли, а так называемые умные контракты (Smart contract) защитит людей от мошенничества.