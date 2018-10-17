Руководство ковровского отдела полиции поздравило ветерана с великой датой.

15 октября 95-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Дмитрий Александрович Исаев. В этот день начальник МО МВД России «Ковровский» полковник полиции И.А.Исаченко, начальник ОРЛС подполковник внутренней службы М.А. Десятов, председатель совета ветеранов МО МВД подполковник милиции в отставке А.И. Гаров посетили юбиляра, чтобы поздравить его с днем рождения, пожелать долгих лет жизни и подарить памятные подарки.Родился Дмитрий Александрович в Юрьев-Польском районе. Закончил Кольчугинский техникум по обработке цветных металлов, мечтая стать мастером производства. Но началась Великая Отечественная война, и в 17 лет он пополнил ряды Красной Армии.За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, Дмитрий Александрович был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». После тяжелого ранения и демобилизации он пошел работать в милицию.Дмитрий Александрович Исаев прошел путь от оперуполномоченного до начальника ковровского отдела милиции, посвятив профессии 27 лет. В 25 лет он возглавил Небыловский отдел внутренних дел, затем занимал руководящие должности в Покрове, Петушках, Владимире и Коврове. В 1965 году Дмитрий Александрович окончил Высшую школу МВД и стал первым начальником Ковровской милиции с высшим юридическим образованием. Добросовестная служба не раз была отмечена на самом высоком уровне - Дмитрий Александрович имеет знак почета и является заслуженным работником МВД РСФСР. Выйдя на пенсию в 1969 году, полковник Исаев более 20 лет работал заведующим отделом по труду и социальным вопросам горисполкома.У Дмитрия Александровича Исаева большая семья, которой сегодня он посвящает все свое время. А на досуге он пишет «Семейную летопись» – историю, которая останется на века.Во всём ему помогает и всячески поддерживает его добрая и верная спутница Ольга Ивановна. Семья у них крепкая и очень дружная. У этих людей надо учиться достойно жить и любить.