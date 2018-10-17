Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сделал смелое заявление. По его словам, его страна двигается по югославскому сценарию.

Экс-министр транспорта и связиУкраины Евгений Червоненко сделал смелое заявление. По его словам, его страна двигается"по югославскому сценарию".Бывший чиновник напомнил, что в 2017 году президент УкраиныПетр Порошенко внес в Раду законопроект, отменяющий депутатскуюнеприкосновенность. Однако документ так и не был принят.Червоненко стыдно за это. "Этоочень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за языккричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне", – цитируетэкс-министра телеканал .По его словам, на Украине в настоящее время самый позорныйпарламент как в профессиональном, так и в моральном плане. "Коррозия моралии коррупция морали дошли до самых низов, до самых лучшихисполнителей", – приводит слова Евгения Червоненко .Также эксперт отметил, что,если Киев не решится принять единый для всех закон, то страна простоперестанет существовать. При этом он добавил, что страну ждет "что-то типаюгославского варианта".Напомним,ранее Петр Порошенко пригрозил России украинской авиацией. Глава государства заявил, что наша странаприменяет воздушные силы для нападения на Незалежную. Он пообещал, что Москва"заплатит за это высокую цену". Отметим, столь громкоезаявление президента незалежной стало реакцией на авиационныеучения НАТО "Чистое небо – 2018", которые проходят натерритории страны.