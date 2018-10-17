ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Калугина Вячеславовича Викторовича, 1984 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Калугина Вячеславовича Викторовича, 1984 года рождения, который 30 июля 2018 года ушел из дома на улице Гурьянова и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 30 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы темно-русые.Был одет: футболка темно-синего цвета, джинсы синего цвета, полуботинки темно-коричневого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 657-65-65; 8 (495) 376-66-66; 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18