Учащийся политехнического колледжа в Керчи хотел убить свою возлюбленную.
Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.
Учащийся политехнического колледжа в Керчи хотел убить свою возлюбленную.
Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.
Взрыв в керченском колледже обрастает новыми подробностями. По информации
радиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент четвертого курса Владислав
Росляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить свою возлюбленную.
Эта версия пока
плохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения, который, по
версии следствия, также устроил Росляков. Известно, что убив несколько человек
и взорвав бомбу, он покончил жизнь самоубийством.
По сообщению Национального
антитеррористического комитат, в колледже в Керчи произошел подрыв
неустановленного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Погибли
18 человек, более 50-ти получили ранения.
Следственный
комитет возбудил дело по статье "теракт", но позже оно было переквалифицировано на статью
об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Личность
стрелка уже подтверждена на официальном уровне. Как сообщила представитель Следственного
комитета Светлана Петренко, это студент четвертого курса колледжа 18-летний
Владислав Росляков, его тело найдено в одном из помещений учебного
заведения.
В республике
Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен
трехдневный траур.