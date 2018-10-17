Учащийся политехнического колледжа в Керчи хотел убить свою возлюбленную. Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.

Учащийся политехнического колледжа в Керчи хотел убить свою возлюбленную.Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.Взрыв в керченском колледже обрастает новыми подробностями. По информациирадиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент четвертого курса ВладиславРосляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить свою возлюбленную.Эта версия покаплохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения, который, поверсии следствия, также устроил Росляков. Известно, что убив несколько человеки взорвав бомбу, он покончил жизнь самоубийством.По сообщению Национальногоантитеррористического комитат, в колледже в Керчи произошел подрывнеустановленного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Погибли18 человек, более 50-ти получили ранения.Следственныйкомитет возбудил дело по статье "теракт", но позже оно было переквалифицировано на статьюоб убийстве двух и более лиц общеопасным способом.Личностьстрелка уже подтверждена на официальном уровне. Как сообщила представитель Следственногокомитета Светлана Петренко, это студент четвертого курса колледжа 18-летнийВладислав Росляков, его тело найдено в одном из помещений учебногозаведения.В республикеКрым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлентрехдневный траур.