Не исключено, что теракт в Керчи имеет украинские корни. Эту тему активно обсуждают в соцсетях.

Не исключено, что теракт в Керчи имеет украинские корни. Эту тему активнообсуждают в соцсетях.Украинский журналист Анатолий Шарий, живущий сейчас в одной изевропейских стран, опубликовал у себя в Twitter загадочное сообщение: "К сожалению, я думаю, что не газ.Почему – потом расскажу". Комментаторы сразу принялись обсуждать украинскийслед .Украину сразу же назвали государством-террористом и предположили, чтоКиеву именно сейчас выгодна дестабилизация обстановки в Крыму.На 14:00 мскизвестно, что теракт в Керчи произошел в столовой политехнического колледжа, взорвалось неустановленное устройство. Версию взрыва бытовогогаза отмели, так как здание учебного заведения не было газифицировано.Представителиэкстренных служб Крыма сообщил, что в результате теракта в Керчи 10 человекпогибли, еще около 50 пострадали.Корреспонденты радиостанции Керчь.ФМ узнали оточевидцев, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. Некоторые говорят,что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников. Эта информацияпо официальным каналам не подтверждается.На место теракта в Керчи выехал глава республики Крым Сергей Аксенов, а изМосквы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.