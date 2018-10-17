Не исключено, что теракт в Керчи имеет украинские корни. Эту тему активно
обсуждают в соцсетях.
Не исключено, что теракт в Керчи имеет украинские корни. Эту тему активно
обсуждают в соцсетях.
Украинский журналист Анатолий Шарий, живущий сейчас в одной из
европейских стран, опубликовал у себя в Twitter загадочное сообщение: "К сожалению, я думаю, что не газ.
Почему – потом расскажу". Комментаторы сразу принялись обсуждать украинский
след .
Украину сразу же назвали государством-террористом и предположили, что
Киеву именно сейчас выгодна дестабилизация обстановки в Крыму.
На 14:00 мск
известно, что теракт в Керчи произошел в столовой политехнического колледжа, взорвалось неустановленное устройство. Версию взрыва бытового
газа отмели, так как здание учебного заведения не было газифицировано.
Представители
экстренных служб Крыма сообщил, что в результате теракта в Керчи 10 человек
погибли, еще около 50 пострадали.
Корреспонденты радиостанции Керчь.ФМ узнали от
очевидцев, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. Некоторые говорят,
что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников. Эта информация
по официальным каналам не подтверждается.
На место теракта в Керчи выехал глава республики Крым Сергей Аксенов, а из
Москвы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.