17.10.2018

2018-10-17 12:40:53

В Керчи при взрыве в колледже погибли 10 человек

В Керчи случилось ЧП. По предварительным данным, в политехническом колледже произошел взрыв газа.



Погибли десять человек. Не менее 50 получили травмы, сообщает Telegram-канал 112.