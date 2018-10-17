× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/17-10-2018-v-kerchi-v-kolledzhe-vzorvalsya-gaz-10-pogibshix.html" target="_blank">В Керчи в колледже взорвался газ. 10 погибших</a> - В одном из колледжей в Керчи произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. На место ЧП выехали пять бригад скорой из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.