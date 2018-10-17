Глава
Крыма
Сергей
Аксёнов
объявил
с
18
октября
трёхдневный
траур
в
связи
с
терактом
в
колледже
в
Керчи
<a href="http://33live.ru/novosti/17-10-2018-v-krymu-obyavlen-tryoxdnevnyj-traur-v-svyazi-s-teraktom-v-kerchi.html" target="_blank">В Крыму объявлен трёхдневный траур в связи с терактом в Керчи</a> - Глава
Крыма
Сергей
Аксёнов
объявил
с
18
октября
трёхдневный
траур
в
связи
с
терактом
в
колледже
в
Керчи
[url=http://33live.ru/novosti/17-10-2018-v-krymu-obyavlen-tryoxdnevnyj-traur-v-svyazi-s-teraktom-v-kerchi.html]В Крыму объявлен трёхдневный траур в связи с терактом в Керчи[/url] - Глава
Крыма
Сергей
Аксёнов
объявил
с
18
октября
трёхдневный
траур
в
связи
с
терактом
в
колледже
в
Керчи