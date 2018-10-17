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<a href="http://33live.ru/novosti/17-10-2018-v-krymu-obyavlen-tryoxdnevnyj-traur-v-svyazi-s-teraktom-v-kerchi.html" target="_blank">В Крыму объявлен трёхдневный траур в связи с терактом в Керчи</a> - Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил с 18 октября трёхдневный траур в связи с терактом в колледже в Керчи