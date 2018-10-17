В Москве из салона Mercedes S 500 автомобиля украли часы Blancpain за 3 миллиона рублей и еще 500 тысяч рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по статье Кража в особо крупном размере.

В Москве из салона автомобиля украли дорогие часы.9 октября в полицию обратился мужчина 1990 года рождения. Он рассказал, что из его машины Mercedes S 500 "в неустановленном месте" украли часы Blancpain за 3 миллиона и еще 500 тысяч рублей наличными.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".