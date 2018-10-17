В Москве по подозрению в получении взятки задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Глава республики Сергей Аксенов уже прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

В Москве по подозрению в получении взятки задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, сообщается на сайте крымского правительства."По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины", — сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.Подробности дела пока не разглашаются. В комитете конкурентной политики Крыма, в комитете дорожного хозяйства, службе капитального строительства, а также в ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго" проводятся следственные действия.Между тем глава республики Сергей Аксенов уже прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook."Неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо", — подчеркнул Аксенов.Он напомнил, что в Крыму давно ведется системная работа, направленная на очищение власти, и за последние годы были уволены или осуждены десятки чиновников, в том числе высокопоставленных. По случаю с Нахлупиным глава региона пообещал высказаться подробнее после обнародования конкретных фактов по его делу.