Бывший главный инженер предприятия нарушал требования охраны труда
Бывший главный инженер предприятия нарушал требования охраны труда
В отношении бывшего главного инженера ООО «МуромЭнергоМаш» завели уголовное дело. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, сообщает муромская прокуратура.
Из-за его халатности столяр предприятия остался без трех пальцев руки. Вечером 30 ноября прошлого года рабочий делал деревянную швабру. При фуговании заготовки из-за отсутствия защитного экрана он получил травму руки. Ему пришлось ампутировать 3 пальца левой руки.
Уголовное дело рассмотрит мировой суд.