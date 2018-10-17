Бывший главный инженер предприятия нарушал требования охраны труда

Бывший главный инженер предприятия нарушал требования охраны трудаВ отношении бывшего главного инженера ООО «МуромЭнергоМаш» завели уголовное дело. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, сообщает муромская прокуратура.Из-за его халатности столяр предприятия остался без трех пальцев руки. Вечером 30 ноября прошлого года рабочий делал деревянную швабру. При фуговании заготовки из-за отсутствия защитного экрана он получил травму руки. Ему пришлось ампутировать 3 пальца левой руки.Уголовное дело рассмотрит мировой суд.