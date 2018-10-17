В ходе обысков в жилищах и в складских помещениях на территории Москвы и Московской области оперативники изъяли из незаконного оборота 527 тысяч пачек табачных изделий...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СЗАО и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, а также сотрудниками ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в незаконном хранении и сбыте немаркированной табачной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленники в составе организованной группы незаконно реализовывали немаркированную табачную продукцию на территории столицы. В ходе десяти обысков в жилищах и пяти обысков в складских помещениях на территории Москвы и Московской области оперативники изъяли из незаконного оборота 527 тысяч пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками Российской Федерации. Также изъято свыше 70 миллионов рублей, банковские карты и печати юридических лиц, используемые в противоправной деятельности.Следствием УВД по ВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Фигурантам – гражданам различных регионов России и ближнего зарубежья в возрасте от 32 до 52 лет – предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73