Семь человек погибли и 24 получили ранения в крупной аварии с рейсовым автобусом в провинции Кахраманмараш на юге Турции.
Семь человек погибли и 24 получили ранения в крупной аварии с рейсовым автобусом в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал NTV.
Трагедия произошла на трассе Кахраманмараш-Кайсери в тот момент, когда автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги и перевернулся.
Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия.