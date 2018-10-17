Семь человек погибли и 24 получили ранения в крупной аварии с рейсовым автобусом в провинции Кахраманмараш на юге Турции.

Семь человек погибли и 24 получили ранения в крупной аварии с рейсовым автобусом в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал NTV.Трагедия произошла на трассе Кахраманмараш-Кайсери​ в тот момент, когда автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги и перевернулся.Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия.