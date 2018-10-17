17.10.2018

2018-10-17 19:45:51

В Удмуртии один за другим умирают младенцы

В Удмуртии зафиксировали трагическую тенденцию, За девять месяцев из-за неосторожности родителей там погибли семеро грудных детей.



Как правило, ЧП происходит в результате неосторожных действий взрослых, укладывающих малышей спать возле себя и во сне перекрывающих своим телом доступ воздуха в дыхательные пути ребенка. Все эти родители предстали перед судом, передает .