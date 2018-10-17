При общении с полицейскими молодой человек заметно нервничал. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с наркотиком...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк задержали 18-летнего неработающего приезжего по подозрению в хранении гашиша.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД на 3-й Филевской улице остановили для проверки документов 18-летнего неработающего приезжего. При общении с полицейскими молодой человек заметно нервничал. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93