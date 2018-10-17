В Зеленоградском суде начинается оглашение приговора группе обвиняемых в мошенничестве с фильтрами для воды. Банда, в которую входили десятки человек, была обезврежена в декабре 2015 года.

В Зеленоградском суде начинается оглашение приговора группе обвиняемых в мошенничестве с фильтрами для воды. Банда, в которую входили десятки человек, была обезврежена в декабре 2015 года.По данным следствия, аферисты ходили по квартирам и предлагали купить якобы очень эффективные приборы для очистки. При этом клиентов с помощью различных ухищрений убеждали, что неочищенная вода из-под крана может быть опасна для здоровья. Жертвами обмана стали более тысячи человек, в основном пенсионеры и инвалиды, у которых злоумышленники выманили свыше 90 миллионов рублей. Несколько членов преступной группировки уже получили реальные сроки.