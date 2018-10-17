ВКонтакте полностью перезапустила сервис Закладки. После обновления пользователи смогут легко сохранять интересные материалы и возвращаться к ним, а также добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках.

ВКонтакте полностью перезапустила сервис "Закладки". После обновления пользователи смогут легко сохранять интересные материалы и возвращаться к ним, а также добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках. Раздел полностью приватный и отображается только для самого пользователя.Публикации появятся в закладках, только если пользователь добавит их нажатием на знак звёздочки или на кнопку "Добавить в закладки". При этом записи, фото и видео с отметками "Нравится" теперь будут отображаться отдельно — в разделе "Понравилось" в ленте новостей.В обновлённых "Закладках" стало проще ориентироваться: записи, статьи, ссылки, видео, товары — каждый материал попадает в свою категорию, а также во вкладку "Все закладки". Пользователи легко настроят раздел под свои нужды — с помощью меток, которые можно создавать, редактировать и прикреплять к сохранённым публикациям. А блок "Страницы" поможет быстро перейти к интересному профилю или сообществу.Если материал сохранён больше трёх дней назад, но так и не был открыт, то пользователь получит напоминание о нём. Кроме того, рядом с новыми закладками появится надпись "New".