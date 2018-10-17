Губернатор прорабатывает варианты оптимизации штата Белого дома

Губернатор прорабатывает варианты оптимизации штата Белого домаВладимир Сипягин прорабатывает варианты оптимизации штата Белого дома. 15 октября новый губернатор подписал постановление, где перераспределил обязанности между своими заместителями.Почти всех полномочий лишились заместитель по строительству и заместитель по имущественным и земельным отношениям.Департамент строительства и архитектуры, а также департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и инспекцию госстройнадзора теперь будет курировать заместитель губернатора по промышленности и экономической политике Алексей Конышев.А департамент лесного хозяйства и госинспекцию по охране и использованию животного мира будет под отвественностью заместителя губернатора по сельскому хозяйству Александра Трутнева.Департамент имущественных и земельных отношений начнет курировать первый заместитель губернатора Вячеслав Кузин, а финансовое управление и управление по социально-хозяйственному обеспечению перейдет к руководителю аппарата Александру Лобакову.