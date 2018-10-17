Политики обсудили перспективы развития региона и конкретные планы губернатора

Политики обсудили перспективы развития региона и конкретные планы губернатораПредседатель «ЛДПР» Владимир Жириновский и новый глава Владимирской области Владимир Сипягин обсудили перспективы развития 33 региона и конкретные планы губернатора.Так, например, Жириновский напомнил, что партия «ЛДПР» обратилась в Счетную плату РФ с просьбой провести тщательную проверку региона, чтобы понять, в каком состоянии область осталась после прежнего руководства.Также депутаты поговорили о перспективе формирования администрации в регионе, чтобы власть стала как можно более представительной и отражала интересы всех жителей Владимирской области.Владимир Сипягин поделился мнением, что штат Белого дома сильно «раздут», вскоре он обдумает варианты его оптимизации.Вскоре в парламент 33 региона рассмотрят финансирование региона на три года и необходимо, чтобы в него включили все субсидии, которые пообещал федеральный центр. Жириновский особо отметил, что приложит все свои усилия для того, чтобы гарантии, данные ранее владимирской земле, исполнились.Отдельно Сипягин и Жириновский поговорили о развитии всех видов предпринимательства. В этой сфере новый губернатор хочет перенять опыт Смоленской области, в которой вот уже 6 лет руководит другой губернатор от партии «ЛДПР» Алексей Островский.