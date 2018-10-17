Обновленный парк должен быть современным и удобным для жителей всех возрастов

Обновленный парк должен быть современным и удобным для жителей всех возрастовСити-менеджер Владимира Андрей Шохин предлагает горожанам обсудить новый дизайн-проект предстоящей реконструкции Добросельского парка.Проект реновации парка уже готов, проектировщики приступили к расчетам примерной стоимости предстоящих работ. Но, по убеждению мэрии, для начала необходимо обсудить предложения архитекторов с жителями Владимира. Обновленный парк должен быть современным и удобным для жителей всех возрастов.Главный вход в парк расположат со стороны перекрестка улицы Комиссарова и Суздальского проспекта. Сохранят и боковые входы с улиц Комиссарова, Егорова, Суздальского проспекта и улицы Юбилейной.В проекте реконструкции предусмотрели зоны тихого и активного отдыха, зоны для игр и отдыха детей. В парке появится амфитеатр, поставят новые аттракционы. Здесь будет и ярмарка, и зона для барбекю. Продумали даже зону для выгула собак.В парке хотят разместить велосипедные и беговые дорожки, площадки для различных видов спорта. А в амфитеатре предлагают устраивать кинопоказы.Показывая проект горожанам, в администрации открыли голосование на официальном сайте Оранжевого дома - vladimir-city.ru. Голосование стартует уже завтра.