Первая рабочая поездка Владимира Сипягина за пределы области. В Москве он встретился с руководителем фракции ЛДПР в ГосДуме. Как сообщает Белый Дом, Сипягин и Жириновский обсуждали перспективы развития области. Важно, чтобы при формировании областного бюджета на ближайшие 3 года, в него были включены субсидии, обещанные ранее федеральным центром. Лидер ЛДПР приложит к этому все усилия. Также зашла речь о формировании новой команды областной администрации.

Первая рабочая поездка Владимира Сипягина за пределы области. В Москве он встретился с руководителем фракции ЛДПР в ГосДуме. Как сообщает Белый Дом, Сипягин и Жириновский обсуждали перспективы развития области. Важно, чтобы при формировании областного бюджета на ближайшие 3 года, в него были включены субсидии, обещанные ранее федеральным центром. Лидер ЛДПР приложит к этому все усилия. Также зашла речь о формировании новой команды областной администрации. Владимир Сипягин отметил, что штат областного руководства сильно «раздут», и он уже прорабатывает варианты его оптимизации. ЛДПР обратилась в Счетную плату Российской Федерации с инициативой провести во Владимирской области полный аудит, чтобы понимать, в каком состоянии регион остался после прежнего Губернатора Орловой.