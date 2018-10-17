Учеников распустили по домам минимум на 3 недели

Учеников распустили по домам минимум на 3 неделиШколу №36 во Владимире все-таки закрыли на карантин. Учеников распустили по домам минимум на 3 недели.В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, что ровно столько длится инкубационный период. В данный момент специалисты проводят специальное санитарно-эпидемиологическое расследование. В скором времени придут результаты анализов.Напомним, за короткое время в учебном заведении сразу четверо школьников слегли с воспалением легких. Однако буквально вчера, по словам родителей, дети ходили на уроки и не было поводов для беспокойства.В ведомстве уточнили, что в школе не соблюдался противоэпидемический режим, а сотрудники учреждения своевременно не рассказали о первых случаях пневмонии. Инфекция распространялась воздушно-капельным путем. Этому способствовали и переполненные классы.Также единичные случаи воспаления легких фиксировали у учащихся школы №40. Специалисты провели проверку учебного заведения. К счастью, все анализы в норме, учебный процесс не нарушен.