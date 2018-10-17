Его участниками станут более 200 молодых предпринимателей

Его участниками станут более 200 молодых предпринимателейСегодня в ВлГУ стартует Всероссийский молодёжный форум «От идеи до бизнеса». Он продлится до 20 октября. Его участниками станут более 200 молодых предпринимателей, а также руководителей студенческих проектов и авторов научных разработок. Здесь соберутся обучающиеся более чем 40 вузов из 20 регионов России.Организаторы хотят объединить на одной площадке начинающих бизнесменов и студентов с интересными проектами и креативными разработками. Цель форума - помочь им всевозможными способами и инструментами для дальнейшего развития.На форум приедут представители Федерального агентства по делам молодежи, Министерства экономического развития России, администрации 33 региона, Сбербанка, а также дирекции форума «Территория смыслов на Клязьме».Участников ждут мастер-классы, различные презентации, детальный разбор финансовых и нефинансовых инструментов для развития своих проектов, сессия дизайн-мышления.