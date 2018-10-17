Целый ряд отключений произвели в микрорайоне Лесной

Целый ряд отключений произвели в микрорайоне ЛеснойЗлостным неплательщикам за потребленную электроэнергию в 33 регионе продолжают отключать свет. 16 октября целый ряд отключений произвели в микрорайоне Лесной. До конца месяца в темноте планируют оставить более 450 должников за коммунальные услуги.Общая задолженность физических лиц за электрическую энергию на октябрь этого года составляет уже 355 миллионов рублей, а за тепловую энергию – 382 миллиона рублей.Однако отключение – это крайняя мера в борьбе с должниками. Прежде чем оставлять без света, используют уведомления, которые либо вписывают в квитанцию горожан или направляют отдельным файлом.В счетах за август такие напоминания получили около 800 владимирцев, на погашение задолженности им давался месяц.