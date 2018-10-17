Деревья привезли из подмосковного питомника, они уже готовы к нашим погодным условиям

Деревья привезли из подмосковного питомника, они уже готовы к нашим погодным условиямАллея из 12 саженцев сибирского кедра станет частью особо охраняемой природной территории владимирского парка «Дружба». Сажать деревья решили в рамках очередного этапа всероссийской акции «Живи, лес!». Мероприятие пройдет 18 октября в 14:00.У начальника Единой дирекции ООПТ Владимирской области Ольги Канищевой, нет сомнений в том, что саженцы экзотического для нашей местности дерева приживутся.Сибирский кедр привезли из подмосковного питомника, они уже готовы к нашим погодным условиям.В этом году в 33 регионе в рамках акции «Живи, лес!» уже высадили более 50 тысяч сеянцев сосны, провели очистку территорий от мусора на площади 30 га, заложили аллеи в нескольких населённых пунктов, а также высадили кустарники в Центральном парке Владимира.