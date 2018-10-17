Легковой автомобиль Mercedes пересек сплошную линию дорожной разметки и оказался на полосе встречного движения, где в него врезался мопед. Женщина 1992 года рождения, управлявшая двухколёсным транспортным средством, скончалась на месте аварии.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей 16 октября в Сочи.На записи видно, что водитель Mercedes пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, фактически полностью перекрыв ее.Через несколько мгновений в легковой автомобиль врезался мопед.По данным СМИ, водитель двухколесного транспортного средства – женщина 1992 года рождения, скончалась на месте ДТП от полученных травм.