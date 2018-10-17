В Душанбе Владимир Колокольцев выступил на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Сегодня в Душанбе Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан.Российский Министр обратил внимание на то, что заседание стало двадцатым с момента создания Объединенной коллегии, которая стала важным звеном в межгосударственной системе противодействия преступности: «За это время рассмотрено свыше четырех десятков вопросов, затрагивающих различные сферы оперативно-служебной деятельности. Сформирована необходимая нормативная правовая база. Налажен информационный обмен. Регулярно проводятся целевые операции. Между нашими сотрудниками установлены рабочие контакты».Глава МВД России подчеркнул, что реализация принятых решений способствовала оздоровлению криминальной ситуации на территории двух государств и укреплению международного партнерства. Достигнутый уровень сотрудничества дает возможность успешно решать поставленные задачи.При обсуждении мер по совершенствованию розыскной работы представители Министерств положительно оценили накопленный опыт совместных действий на этом направлении, в том числе при проведении межгосударственной операции «Розыск», улучшение обмена розыскной, оперативно-справочной, дактилоскопической и иной информации.Кроме того, Владимир Колокольцев отметил, что безвизовый режим, существующий между двумя государствами, требует повышенного внимания к миграционным процессам со стороны правоохранительных органов. В первую очередь, это связано со сложной и нестабильной обстановкой вблизи границ России и Таджикистана. Миграционные потоки активно используются криминальными структурами для различных видов преступной деятельности, в том числе незаконного оборота наркотиков, оружия, торговли людьми.Участники мероприятия сошлись во мнении, что существующие сегодня механизмы взаимодействия позволяют совместными усилиями обеспечивать контроль за перемещением граждан, противодействовать нелегальной миграции. Так, по результатам скоординированной специальной операции «Нелегал» только в прошлом году и в первом полугодии текущего года компетентными органами России выявлено более 180 тысяч нарушений в миграционной сфере.В ходе заседания утвержден план работы Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан на следующий год.