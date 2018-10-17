Футбольный клуб “Локомотив” обещал выплатить долги Дмитрия Тарасова. Спортсмен не платит алименты первой супруге.

Футбольный клуб “Локомотив” обещал выплатить долги Дмитрия Тарасова. Спортсмен не платит алименты первой супруге.Руководство клуба признало задолженность полузащитника, и сообщило о готовности в скором времени выплатить дочери спортсмена причитающееся. Деньги будут вычтут из зарплаты Дмитрия.Адвокат экс-супруги звезды футбола Сергей Жорин сообщил, что долги у спортсмена возникли “из-за отсутствия индексации”. "Футбольный клуб "Локомотив" признал долг перед моей доверительницей, заявив, что в кратчайшие сроки погасит долг по алиментам. Однако сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой", – цитирует адвоката ТАСС.Напомним, первая супруга Дмитрия Тарасова – Оксана обратилась к Жорину с просьбой взыскать с футболиста алименты к их общему ребенку Ангелине. Экс-жена спортсмена заявила, что отец задолжал девочке сумму порядка 15 миллионов рублей.Отметим, что в ответ на обвинения Оксаны, Дмитрий сообщил, что бывшая жена не дает ему видеть дочь. “Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя”, – рассказал спортсмен накануне в личном микроблоге.