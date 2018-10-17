Сгореть успела квартира, дачный домик и баня

Сгореть успела квартира, дачный домик и баняВ Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартиры в Петушках. Это случилось вечером 16 октября. Полностью ликвидировать возгорание удалось за 40 минут. В происшествии никто не пострадал.В тот же день спасатели тушили огонь в СНТ «Точмаш» в Камешково. В товариществе полностью сгорел дачный домик.А ночью пожарным Вязниковского района пришлось ехать в деревню Эдон. Там горела баня одного из местных жителей.Пресс-служба регионального МЧС в очередной раз напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!