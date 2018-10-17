Наркотические вещества мужчина получил на почте

Наркотические вещества мужчина получил на почтеВо Владимире задержали 21-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в незаконном перемещении через государственную границу и хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального МВД.При досмотре у парня нашли конверт с полусинтетическим психоактивным веществом, называемый «ЛСД». Общая масса - 0,068 грамма.Оперативники установили, что вещества, запрещенные в России, владимирец получил на почте. Ему отправили их из страны дальнего зарубежья.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере и контрабанду наркотических средств в крупном размере.Уголовным кодексом РФ по этим статьям предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом с размере до миллиона рублей.