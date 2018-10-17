Дым и гарь с закрытой свалки. Речь о дымящихся горах мусора, в районе деревни Никулино Гусь-Хрустального района. Мы уже рассказывали о том, что свалку не могут окончательно потушить уже второй год подряд. И накануне местные жители сообщили нам, что населённые пункты поблизости заволокло дымом. Бывший арендатор земли сейчас под судом. Предпринимателя обвиняют в незаконном обогащении на мусорном бизнесе более чем на 90 миллионов рублей.

Дым и гарь с закрытой свалки. Речь о дымящихся горах мусора, в районе деревни Никулино Гусь-Хрустального района. Мы уже рассказывали о том, что свалку не могут окончательно потушить уже второй год подряд. И накануне местные жители сообщили нам, что населённые пункты поблизости заволокло дымом. Бывший арендатор земли сейчас под судом. Предпринимателя обвиняют в незаконном обогащении на "мусорном бизнесе" более чем на 90 миллионов рублей. В гусевской администрации нам пояснили, что в данный момент ситуацию с возгоранием на свалке держат под контролем и ежедневно вместе с райадминистрацией выезжают на место.