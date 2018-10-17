В здании колледжа в Керчи остаются дети. После взрыва на первом этаже они заблокированы в кабинетах на других этажах.

В здании колледжа в Керчи остаются дети. После взрыва на первом этаже онизаблокированы в кабинетах на других этажах.Как утверждают свидетели и друзья тех, кто находился в колледже в моментвзрыва, на втором этаже здания остаются заблокированными несколько человек. Онизвонят оттуда и рыдают в трубку.Попредварительным данным, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошелв столовой, причина его пока неизвестна. Приоритетными версиями считаютсятеракт и взрыв бытового газа.Представителиэкстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, ещеоколо 40 пострадали. В пресс-службе республиканского Минздрава сообщилио 10 погибших и 50 пострадавших."Взрывпроизошел в столовой, причина пока неизвестна, их установятспециалисты", – пояснил источник.По информации очевидцев,которую удалось собрать корреспонденту Керчь.ФМ на месте событий, в техникумепроизошел теракт. Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в зданиислышалась стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить покабинетам и стрелять в учеников. Эта информация по официальным каналам неподтверждается.Между темисточник РИА Новости сообщает, что версия о взрыве газа в колледжев Керчи отрабатывается как приоритетная. "Предположительно,произошел взрыв газа, эта версия пока в приоритете", – сказалсобеседник агентства. Стоит отметить, что здание не было газифицировано, но вполневозможно, что для приготовления пищи в столовой использовался газ в баллонах.Глава республики Сергей Аксенов в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж длявыяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствийпроизошедшего и помощи пострадавшим. "В причинах взрыва разбираютсякомпетентные органы. Все службы работают на месте происшествия", – написал он на своей странице в Twitter.