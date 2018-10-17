В здании колледжа в Керчи остаются дети. После взрыва на первом этаже они
заблокированы в кабинетах на других этажах.
В здании колледжа в Керчи остаются дети. После взрыва на первом этаже они
заблокированы в кабинетах на других этажах.
Как утверждают свидетели и друзья тех, кто находился в колледже в момент
взрыва, на втором этаже здания остаются заблокированными несколько человек. Они
звонят оттуда и рыдают в трубку.
По
предварительным данным, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел
в столовой, причина его пока неизвестна. Приоритетными версиями считаются
теракт и взрыв бытового газа.
Представители
экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, еще
около 40 пострадали. В пресс-службе республиканского Минздрава сообщили
о 10 погибших и 50 пострадавших.
"Взрыв
произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят
специалисты", – пояснил источник.
По информации очевидцев,
которую удалось собрать корреспонденту Керчь.ФМ на месте событий, в техникуме
произошел теракт. Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в здании
слышалась стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по
кабинетам и стрелять в учеников. Эта информация по официальным каналам не
подтверждается.
Между тем
источник РИА Новости сообщает, что версия о взрыве газа в колледже
в Керчи отрабатывается как приоритетная. "Предположительно,
произошел взрыв газа, эта версия пока в приоритете", – сказал
собеседник агентства. Стоит отметить, что здание не было газифицировано, но вполне
возможно, что для приготовления пищи в столовой использовался газ в баллонах.
Глава республики Сергей Аксенов в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для
выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий
произошедшего и помощи пострадавшим. "В причинах взрыва разбираются
компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия", – написал он на своей странице в Twitter.