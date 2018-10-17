По результатам соревнований сильнейшие представят ГУ МВД России по г. Москве на чемпионате МВД России в Йошкар-Оле...
В спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо» 17 октября завершился традиционный чемпионат по плаванию, в котором приняли участие сборные команды подразделений столичной полиции. По результатам соревнований сильнейшие представят ГУ МВД России по г. Москве на чемпионате МВД России в Йошкар-Оле.
Водные дорожки буквально кипели: 80 полицейских из 22 подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве и 53 сотрудника полиции из округов управлений столицы сумели показать на лично-командном чемпионате своё мастерство, азарт и волю к победе. Среди участников - 4 мастера спорта России международного класса, 3 мастера спорта России и 3 кандидата в мастера спорта. Также соревновались 15 представительниц прекрасного пола
В регламент чемпионата вошли дистанции 50 м — вольный стиль, 50 м — на спине, 50 м — баттерфляй, 50 м — кроль, 100 м и 200 м — вольный стиль, 200 м — комплексное плавание, а также комбинированная смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем.
И вот судьи подвели итоги. В лично-командном зачёте лучшие результаты и первые места в различных стилях заняли: среди мужчин — представитель команды УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Юрий Уфимцев, представители команды Управления охраны общественного порядка столичного главка Станислав Лахтюхов и Антон Зайков, представитель команды УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Косарев, среди женщин — представители команды УГИБДД Алеся Грачева и Александра Татаринская.
В комбинированной смешанной эстафете по плаванию и в общекомандном зачёте первенство взяла команда Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.
В чемпионате по плаванию среди сотрудников подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве соревновались 80 сотрудников в дистанции 50 м вольным стилем. В командном первенстве 1 место заняла сборная Комендатского отдела, 2 место заняла команда Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, 3 место досталось команде Экспертно-криминалистического центра.
По результатам соревнований Юрий Уфимцев (УВД по ВАО), Владимир Гринев (УООП) , Всеволод Занько (УВД по СЗАО), Владислав Лахтюхов (УООП) , Ника Годун (УВД по САО) и Екатерина Кудинова (УВД по ЗАО) представят столичную полиции на Чемпионате МВД России по плаванию.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве