По результатам соревнований сильнейшие представят ГУ МВД России по г. Москве на чемпионате МВД России в Йошкар-Оле...

В спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо» 17 октября завершился традиционный чемпионат по плаванию, в котором приняли участие сборные команды подразделений столичной полиции. По результатам соревнований сильнейшие представят ГУ МВД России по г. Москве на чемпионате МВД России в Йошкар-Оле.Водные дорожки буквально кипели: 80 полицейских из 22 подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве и 53 сотрудника полиции из округов управлений столицы сумели показать на лично-командном чемпионате своё мастерство, азарт и волю к победе. Среди участников - 4 мастера спорта России международного класса, 3 мастера спорта России и 3 кандидата в мастера спорта. Также соревновались 15 представительниц прекрасного полаВ регламент чемпионата вошли дистанции 50 м — вольный стиль, 50 м — на спине, 50 м — баттерфляй, 50 м — кроль, 100 м и 200 м — вольный стиль, 200 м — комплексное плавание, а также комбинированная смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем.И вот судьи подвели итоги. В лично-командном зачёте лучшие результаты и первые места в различных стилях заняли: среди мужчин — представитель команды УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Юрий Уфимцев, представители команды Управления охраны общественного порядка столичного главка Станислав Лахтюхов и Антон Зайков, представитель команды УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Косарев, среди женщин — представители команды УГИБДД Алеся Грачева и Александра Татаринская.В комбинированной смешанной эстафете по плаванию и в общекомандном зачёте первенство взяла команда Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.В чемпионате по плаванию среди сотрудников подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве соревновались 80 сотрудников в дистанции 50 м вольным стилем. В командном первенстве 1 место заняла сборная Комендатского отдела, 2 место заняла команда Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, 3 место досталось команде Экспертно-криминалистического центра.По результатам соревнований Юрий Уфимцев (УВД по ВАО), Владимир Гринев (УООП) , Всеволод Занько (УВД по СЗАО), Владислав Лахтюхов (УООП) , Ника Годун (УВД по САО) и Екатерина Кудинова (УВД по ЗАО) представят столичную полиции на Чемпионате МВД России по плаванию.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве