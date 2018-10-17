Взрыв в керченском политехническом колледже мог быть терактом, а его исполнитель может все еще находиться в здании учебного заведения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в спецслужбах.

Взрывв керченском политехническом колледже мог быть терактом, а егоисполнитель может все еще находиться в здании учебного заведения. Обэтом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в спецслужбах.настоящий момент правоохранители прочесывают территорию колледжа и ищутпредполагаемого нападавшего. Не исключено, что он мог погибнуть привзрыве.наличии постороннего человека на территории колледжа сообщили несколькочеловек. Одни заявляют, что он что-то подкинул в здание, другиеутверждают, что предполагаемый злоумышленник сам зашел в зданиеколледжа, пишет Mash.Телеграм-каналсо ссылкой на экстренные службы сообщает, что в колледже пыталисьзахватить заложников, после этого там началась стрельба, а затемпрогремел взрыв.Появиласьи ориентировка на подозреваемого.Предположительно, это молодой человек20-25 лет, одетый в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него было с собой огнестрельное оружие и, возможно,взрывное устройство.Предполагаемый преступник попал на камерывидеонаблюдения, сейчас их отсматривает полиция.результате трагедии, сообщает Крымский республиканский центр медициныкатастроф, погибли 10 человек, десятки пострадали, многие из нихнаходятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрывгазового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не былогазифицировано.