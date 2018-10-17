Взрыв
в керченском политехническом колледже мог быть терактом, а его
исполнитель может все еще находиться в здании учебного заведения. Об
этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в спецслужбах.
Взрыв
в керченском политехническом колледже мог быть терактом, а его
исполнитель может все еще находиться в здании учебного заведения. Об
этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в спецслужбах.
В
настоящий момент правоохранители прочесывают территорию колледжа и ищут
предполагаемого нападавшего. Не исключено, что он мог погибнуть при
взрыве.
О
наличии постороннего человека на территории колледжа сообщили несколько
человек. Одни заявляют, что он что-то подкинул в здание, другие
утверждают, что предполагаемый злоумышленник сам зашел в здание
колледжа, пишет Mash.
Телеграм-канал
со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в колледже пытались
захватить заложников, после этого там началась стрельба, а затем
прогремел взрыв.
Появилась
и ориентировка на подозреваемого.
Предположительно, это молодой человек
20-25 лет, одетый в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него было с собой огнестрельное оружие и, возможно,
взрывное устройство.
Предполагаемый преступник попал на камеры
видеонаблюдения, сейчас их отсматривает полиция.
В
результате трагедии, сообщает Крымский республиканский центр медицины
катастроф, погибли 10 человек, десятки пострадали, многие из них
находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв
газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было
газифицировано.