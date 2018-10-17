Карина Мишулина обнародовала видео с собственной свадьбы. Артистку поздравили многочисленные поклонники, а также пожелали ей долгих лет счастливой супружеской жизни.

Карина Мишулина обнародовала видео с собственной свадьбы. Артистку поздравили многочисленные поклонники, а также пожелали ей долгих лет счастливой супружеской жизни.Короткий ролик со свадебного торжества Карина Мишулина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Оказывается, 16 октября – ровно три года со дня свадьбы актрисы. "День, когда мы сказали друг другу "да" и соединились навеки! У нас годовщина. Три года со дня нашей свадьбы. Она была по– настоящему актерская, с песнями, яркими номерами, танцами до упаду , веселая, красивая и счастливая!" – написала счастливая Карина.Далее Мишулина пустилась в пространные рассуждения. "Три года! Много или мало? Не знаю. Знаю только, что уже не представляю себя без @icoroboff, мы действительно стали одно целое! Одинаково мыслим, думаем и смотрим в одну сторону! Мы многое уже пережили вместе и это сблизило нас и роднило. Ты моя опора, моя защита, поддержка! Мой друг, моя любовь и счастье! И я уверена, что впереди нас ждет теперь только хорошее! Главное, что мы вместе! А вместе мы сила! А сила в любви..." – высказала уверенность Мишулина, обращаясь к супругу.Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и пожеланиях паре. "Очень красиво. Счастья Вам и Вашим близким (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Будьте счастливы! Такое красивое видео, жаль, что мало. Красивая пара!", "примите поздравления от всей моей семьи! Будьте счастливы!!!!", "Аж настроение поднялось от видео,😂здорово , замечательно , молодцы 😍", "Карина поздравляю Вас и Вашего супруга с великолепным праздником. Желаю Вам Здоровья, Счастья, Любви, Семейного Благополучия. Берегите друг друга",– прокомментировали пользователи Сети.