Мужчина хранил 100 патронов калибра 5,6 мм

Мужчина хранил 100 патронов калибра 5,6 ммВ Киржаче осудили мужчину, который хранил у себя дома боеприпасы, сообщает районный суд .Местный житель прятал 100 патронов калибра 5,6 мм в металлическом ящике для стрельбы. С помощью экспертизы выяснилось, что патроны - боеприпасы фабричного производства, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия, например, из некоторых видов пистолетов и винтовок.Киржачские полицейские изъяли в комнате мужчины запрещенные предметы.Сам он рассказал, что еще в в 1990 году 2 коробки с патронами ему подарил его приятель. С того времени и до 2007 года он прятал патроны в гараже в Москве, а спустя годы решил перенести их в квартиру.Жителя Киржача приговорили к ограничению свободы на полгода.