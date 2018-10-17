В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у фигуранта конверт с полусинтетическим психоактивным веществом («ЛСД»).

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области в ходе оперативных мероприятий, проведённых во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ, задержан 21-летний житель областного центра. Молодой человек подозревается в незаконном перемещении через государственную границу и хранении наркотических средств.В ходе личного досмотра у фигуранта был обнаружен и изъят конверт с полусинтетическим психоактивным веществом («ЛСД») общей массой 0,068 грамма, что подтверждено проведенным химическим исследованием.Оперативными сотрудниками установлено, что вещества, запрещенные к обороту на территории России, фигурант получил путем почтового отправления из страны дальнего зарубежья.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере) и ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).Уголовным кодексом Российской Федерации по указанным статьям предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом с размере до одного миллиона рублей.