Женщина в ходе ссоры нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Установлено, что летом текущего года обвиняемая, находясь по месту жительства в городе Коврове, распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Между женщиной и мужчиной возник конфликт – ковровчанка обвинила своего сожителя в измене, на что последний ответил возражением. В ходе возникшей ссоры обвиняемая нанесла потерпевшему ножевое ранение в брюшную полость.Потерпевший был доставлен в больницу. По заключению медиков, его здоровью был причинен тяжкий вред.Фигурантка была задержана, а кухонный нож изъят оперативниками.Свою вину обвиняемая признала полностью.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.