Мужчина соврал, что его машину угнали

Мужчина соврал, что его машину угналиКиржачский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его обвиняют в заведомо ложном доносе о свершенном преступлении.В конце этой весны мужчина пришел в отдел полиции с письменным заявлением об угоне его автомобиля Volkswagen Bora. Он просил наказать неизвестного, который совершил это преступление. При написании заявления доносчика предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.Однако злоумышленник скрыл достоверную информации. На самом деле он в состоянии алкогольного опьянения на своей машине попал в ДТП. По заявлению об угоне машины полицейские провели проверку, в результате которой и выявился обман.Мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Суд назначил неудачливому лжецу наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.