Сосед по даче вдовы актера Алексея Баталова вновь стал героем программы “Прямой эфир” телеканала “Россия 1”. Вадим Эльгарт уже десять лет конфликтует с семьей звезды советского кино из-за незаконно построенной бани.

Сосед по даче вдовы актера Алексея Баталова вновь стал героем программы “Прямой эфир” телеканала “Россия 1”. Вадим Эльгарт уже десять лет конфликтует с семьей звезды советского кино из-за незаконно построенной бани.Родственники Баталова заявляют, что уже несколько лет не могут приезжать на дачу из-за угроз Эльгарта. Однако Вадим отрицает эти обвинения. По его словам, он даже хотел подарить злополучное строение дочери артиста – Марии. Однако вдова знаменитости Гитана Аркадьевна от этого презента отказалась. Она решила обратиться в суд.Ранее сосед Баталова согласился пойти на мировую. Однако потом почему-то передумал. Ведущий шоу Андрей Малахов выезжал на участок, чтобы координировать демонтаж бани. Однако когда техника и рабочие приехали сносить постройку, Эльгарт заявил, что этим должны заниматься эксперты.Также шоумен связался с женой Баталова, Гитана Аркадьевна дала добро на ликвидацию бани. Она сообщила, что на этом месте поклонниками ее мужа будет посажена яблоня."Гитана Аркадьевна всегда болеет. Она на связь не выходит. Ничего нельзя сделать. Чтобы сломать эту баню нужна доверенность, так как она принадлежит моей дочери. Сейчас она проживает в Америке. Четыре месяца шла доверенность", – заявил Вадим.Присутствующие в студии эксперты отметили, что уже собраны все необходимые документы на снос. И бригада рабочих под руководством Малахова имела право разобрать здание. "Я объясню, почему у меня сжалось сердце. Когда я приехал, то прибежали три соседки. Они стали называть меня подонком. По их словам, раньше Эльгарт вместе с Баталовым ходит в эту баню и никаких проблем не было", – заметил Малахов.Близкий друг Алексея Баталова Юрий Шерлинг, также приехал в студию. Он признался, что ситуация вокруг имущества народного артиста его настораживает. По словамЮрия , в этой истории замешены третьи лица, которые положили глаз на наследство знаменитости. "Появляются люди, которые называют себя друзьями. Но никто не задавал вопрос о том, кто будет наследником всего этого имущества, когда баня будет снесена. Я думаю, что это все должно принадлежать Маше. А кто хотел стать опекунами Маши? На самом деле там есть друзья, Михаил Цивин со своей супругой, которые претендуют на это", – заявил Шерлинг.Вадим Эльгарт вторил другу артиста. Он также не доверяет адвокату Цывину и его жене: "Эти два человека начали все эти дела. У меня все данные есть. Я расскажу, что он делает с этим участком. Он вызывает комиссию, не дает снести это здание".Однако депутат Евгений Герасимов заступился за Цывина, заявив, что Гитана Аркадьевна доверяет адвокату. По его словам, юрист хочет помогать дочери Баталова, но не намерен становиться ее опекуном.В конце программы в на экран в студии вывели прямую трансляцию с дачи Эльгарта. Оказалось, что приставы начали сносить незаконную постройку, ее буквально разбирают по кирпичику.