В соцсетях поползли слухи о том, что экс-участница реалити-шоу Елизавета Кутузова разводится с супругом Ростиславом Пироговым. Поклонники девушки обеспокоены ее нынешним положением.

В соцсетях поползли слухи о том, что экс-участница реалити-шоу ЕлизаветаКутузова разводится с супругом Ростиславом Пироговым.Поклонники девушки обеспокоены ее нынешним положением.Фолловеры предполагают, что в последнеевремя в паре стало возникать недопонимание. Такие выводы они сделали, увидевсообщения Ростислава в соцсети о распаде крепкой семьи.Пословам пользователей, Пирогов сообщил подписчикам, что его отношениям с Лизойпришел конец, а им удастся сохранить теплые отношения только ради дочери исына. "Муж выложил в сторис обращение, что они будут житьради детей, но пути их разошлись, и удалил страницу. Есть скрины", – цитирует написанноеодной из поклонниц в InstagramСама же звездателестройки ситуацию пока не комментирует. Лишь пару дней назад в ее микроблогепоявился пост, в котором она уверяла подписчиков, что любит и любима. "Сегоднямне 29! Я могу сказать, что я счастлива. Счастлива потому, что у меня двоедеток, любима и люблю, счастлива потому, что у меня в жизни есть все, о чем ямечтала…", – писала Лиза.Однако фолловеры тут же подкинули ложку дегтя. "Жалко,что с мужем разошлись! Я тоже развод прошла, первые полгода была сложно инепривычно, потом все наладилось. Он вас хоть поздравил?", – поинтересоваласьодна из подписчиц.Напомним, три года назадэкс-участница "Дома-2" вышла замуж за музыканта Ростислава Пирогова. Сегодня онсчитается не только успешным рэпером, но и предпринимателем.