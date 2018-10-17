В соцсетях поползли слухи о том, что экс-участница реалити-шоу Елизавета
Кутузова разводится с супругом Ростиславом Пироговым.
Поклонники девушки обеспокоены ее нынешним положением.
В соцсетях поползли слухи о том, что экс-участница реалити-шоу Елизавета
Кутузова разводится с супругом Ростиславом Пироговым.
Поклонники девушки обеспокоены ее нынешним положением.
Фолловеры предполагают, что в последнее
время в паре стало возникать недопонимание. Такие выводы они сделали, увидев
сообщения Ростислава в соцсети о распаде крепкой семьи.
По
словам пользователей, Пирогов сообщил подписчикам, что его отношениям с Лизой
пришел конец, а им удастся сохранить теплые отношения только ради дочери и
сына. "Муж выложил в сторис обращение, что они будут жить
ради детей, но пути их разошлись, и удалил страницу. Есть скрины", – цитирует написанное
одной из поклонниц в Instagram
Сама же звезда
телестройки ситуацию пока не комментирует. Лишь пару дней назад в ее микроблоге
появился пост, в котором она уверяла подписчиков, что любит и любима. "Сегодня
мне 29! Я могу сказать, что я счастлива. Счастлива потому, что у меня двое
деток, любима и люблю, счастлива потому, что у меня в жизни есть все, о чем я
мечтала…", – писала Лиза.
Однако фолловеры тут же подкинули ложку дегтя. "Жалко,
что с мужем разошлись! Я тоже развод прошла, первые полгода была сложно и
непривычно, потом все наладилось. Он вас хоть поздравил?", – поинтересовалась
одна из подписчиц.
Напомним, три года назад
экс-участница "Дома-2" вышла замуж за музыканта Ростислава Пирогова. Сегодня он
считается не только успешным рэпером, но и предпринимателем.