Стал известен список семейных команд, которые смогут принять участие в окружных полуфиналах второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – в их число вошли 12 семей из Владимирской области. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в её аккаунте на сайте этосемейное.рф. Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта