16 октября губернатор Владимирской области с рабочим визитом побывал в Ленинском районе города Владимира и провёл личный приём граждан. Ранее Александр Авдеев посещал Фрунзенский район областного центра. Жителей Ленинского района, которые пришли на приём к главе региона, интересовали вопросы благоустройства общественных пространств, дворов и школ, ремонт и обустройство дорог и тротуаров, организация парковок, уличное освещение,