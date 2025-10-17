Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с возможным закрытием единственной школы в деревне Октябрьской в Вязниковском районе. Поводом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с возможным закрытием единственной школы в деревне Октябрьской в Вязниковском районе. Поводом стало обращение местных жителей, которые опасаются, что их детям придется ездить в учебные заведения в других населенных пунктах. Как сообщается в телеграм-канале регионального СК, здание школы 1973 года постройки никогда капитально не ремонтировалось. Фасад