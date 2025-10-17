В настоящее время 12 % из них уже завершили обучение и 512 проходят программы профессионального образования. Об этом сообщает Кадровый центр «Работа России» Владимирской области. Из

В настоящее время 12 % из них уже завершили обучение и 512 проходят программы профессионального образования. Об этом сообщает Кадровый центр «Работа России» Владимирской области. Из материала Кадрового центра «Работа России» Владимирской области: Обучение в рамках национального проекта “Кадры” направлено на развитие человеческого капитала, повышение квалификации и профессиональной подготовки кадров для различных отраслей