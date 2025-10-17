СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего генерального директора компании по автоматизации учета энергоресурсов, которого

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего генерального директора компании по автоматизации учета энергоресурсов, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 60 миллионов рублей. По данным следствия, в 2018-2021 годах он уклонялся от налогов через фиктивные фирмы. Обвиняемый предоставлял документы о выполнении работ 12 компаниями, которые