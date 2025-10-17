Обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показаний.

Следственный комитет России (СКР) по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческой фирмы, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом пресс-служба регионального управления СКР.Установлено, что житель Владимира 1983 года рождения, возглавлявший общество с ограниченной ответственностью, которое занималось обслуживанием автоматизированных систем учета энергоресурсов, не доплатил государству почти 60 млн рублей налогов.«В период с 2018 по 2021 годы обвиняемый, с целью снижения размера подлежащих уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, обеспечил изготовление и предоставление в налоговую инспекцию фиктивных документов о выполнении различных работ по заказу организации 12-ю фирмами», — говорится в сообщении.Следствие выяснило, что эти юридические лица являлись «техническими», не имели штата квалифицированных сотрудников и никаких работ для организации не выполняли. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 59,8 млн рублей.В ходе расследования было установлено имущество фигуранта и аффилированных лиц. По ходатайству следователя наложен арест на их денежные средства, а также 13 земельных участков, 3 квартиры и 2 жилых здания на общую сумму более 45 млн рублей в целях обеспечения возмещения ущерба.Обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показаний. Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.